Teš 6 zaradi požara izključen iz omrežja

ŠOŠTANJ – Na šestem bloku Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) je ponoči izbruhnil požar. Kot so za STA danes povedali na Regijskem centru za obveščanje Celje, je ogenj že pogašen, blok 6 pa je do nadaljnjega izključen iz omrežja. Pristojni okvaro odpravljajo, toplotna oskrba v Šaleški dolini je zagotovljena, so sporočili iz Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Kot so še navedli v HSE, je bilo obratovanje Teš 6 ustavljeno ob 2.36. Po prvih podatkih je do okvare prišlo na hidravličnem cilindru visokotlačnega varnostno-regulirnega ventila na kotlu.



Tam naj bi se porušil material stene ene od visokotlačnih oljnih dovodnih cevi. Ob tem se je olje razpršilo v okolico in prišlo v stik z vročim ohišjem ventila, zaradi česar je prišlo do požara. Ogenj so z ročnimi gasilnimi aparati v 15 minutah pogasili gasilci enote Šoštanj.



Odprava posledic okvare poteka, oskrba s toploto v Šaleški dolini pa je zagotovljena z obratovanjem plinskega bloka in petega bloka termoelektrarne, so še navedli v HSE.