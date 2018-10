FOTO: V središču Pirana strašila pljuvajoča kobra

Rdeča pljuvajoča kobra. FOTO: Youtube

PIRAN – V nedeljo popoldne je ena izmed sprehajalk v središču Pirana zagledala kačo, za katero se je pozneje izkazalo, da je tujerodna afriška strupenjača – rdeča pljuvajoča kobra (lat. Naja pallida).Kot nam je pojasnil sodelavec na Slovenskih novicah, član Herpetološkega društva, ki upravlja Kačofon, je naziv pljuvajoča dobila zato, ker cilja na oči in posameznika oslepi.Kača strupenjača je bila ob stavbi piranskega akvarija. Tam je bila v nedeljo ravno razstava strupenih kač sveta, zato je velika verjetnost, da je kača pobegnila od tam. Najditeljica je kačo fotografirala in jo previdno s pomočjo kavlja za spuščanje rolet spravila v škatlo. Po navodilih Planinca škatle ni odpirala, saj bi jo kača lahko pljunila. Prav tako je škatlo s kačo umaknila z ulice.Kobra je zdaj v varstvu pri dveh vivaristih, njen lastnik pa se še ni oglasil. Velika je okoli 20 centimetrov, zraste pa vse do metra in pol.O dogodku so bili obveščeni tudi policisti, dežurna veterinarska inšpekcija in okrožna državna tožilka, ki vodijo zadevo kot kršitev zakona o zaščiti živali (zaradi nezavarovanja nevarne živali), so sporočili iz PU Koper.