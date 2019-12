V Španiji umorili Davida

V sredo dopoldne – četrt čez deveto zjutraj – so na andaluzijskem telefonu za klic v sili prejeli informacijo, da so na skalah blizu bara na plaži Peñón del Cura med krajema Fuengirola in Mijas južno od Malage, tik ob avtocesti A7, opazili truplo, ki leži na trebuhu. Zgolj deset metrov je bilo oddaljeno od ceste, a na težko dostopni lokaciji, tako da so ga morali z vrvmi in nosili izvleči gasilci iz bližnjega Mijasa. Likvidacija na mafijski način Že očividci niso mogli spregledati več strelnih ran v prsih in trebuhu pokojnega, truplo so odpeljali na obdukcijo na inštitut za sodno medicino v Malagi; na podlagi najmanj sedmih strelnih ran ter tulcev, ki so ležali ...