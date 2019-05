V Sloveniji prijeli iskano osebo

GORIŠNICA – Policisti PP Gorišnica so sinoči ob 20.40 med nadzorom cestnega prometa v Gorišnici ustavili osebni avtomobil čeških registrskih oznak.



Med postopkom so ugotovili, da je za 43-letnim Čehom, potnikom v tem vozilu, razpisan ukrep prijetja s privedbo in izdan evropski priporni nalog zaradi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe in kaznivega dejanja kršitve javnega reda in miru ter da ga išče sodišče v Ostravi.



Policisti so ga privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici okrožnega sodišča na Ptuju, ki mu je odredila pripor, poroča PU Maribor.