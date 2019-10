V Škofji Loki pokalo kot za novo leto

ŠKOFJA LOKA – Škofjeloški policisti so v nedeljo malo po 13. uri obravnavali poškodbo osebe zaradi nenamernega vžiga pirotehničnih izdelkov. Moški je v delavnici zasebnega prostora z aparatom varil v bližini pirotehničnih izdelkov, ti pa so se vžgali.Gasilci PGD Škofja Loka in Stara Loka so požar pogasili in prezračili objekt. Poškodovanca so reševalci NMP Škofja Loka oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje . Po podatkih policije je utrpel manjše opekline po rokah.Materialna škoda ni nastala. Policisti proti moškemu vodijo prekrškovni postopek zaradi elementov kršitve predpisov o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.