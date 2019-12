V Škocjanskem zatoku iz vode potegnili truplo

Danes ob 8.57 je na pomoč poklical moški in povedal, da je v Škocjanskem zatoku (pri Kopru) v vodi opazil truplo. Policisti in kriminalisti so takoj odšli na kraj. Z brega vode sprva ni bilo mogoče potrditi, da gre za truplo, saj je bilo v vodi, približno 30 metrov od obale. Na pomoč so prišli gasilci GB Koper, ki so dejansko v vodi našli truplo in ga izvlekli na obrežje.



Po prvih podatkih gre za moško truplo, ki ni prepoznavno. Odrejena je bila sodna obdukcija, s katero se bo ugotavljal vzrok smrti, so sporočili iz PU Koper.