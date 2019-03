LJUBLJANA – V torek zjutraj so policiste obvestili o nesreči pri delu v Šiški, kjer je delavec padel v globino in se huje poškodoval.



Po zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda je znano, da je 28-letni delavec pri delu na nadstrešku padel v globino približno tri metre.



Ogleda kraja nesreče se je udeležil tudi delovni inšpektor.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil tudi zaradi suma kaznivega dejanja ogrožanja varnosti pri delu, poroča PU Ljubljana.