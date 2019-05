V prometni nesreči udeležena tri vozila, voznik huje poškodovan

DOLNJA TEŽKA VODA – V nedeljo dopoldne se je zgodila prometna nesreča z udeležbo treh voznikov osebnih avtomobilov, poroča PU Novo mesto.



Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 62-letni voznik

kie, ki je peljal iz smeri Metlike proti Novemu mestu. V Dolnji Težki Vodi je zapeljal na nasprotnosmerno vozišče, kjer je z vozilom najprej oplazil avtomobil 42-letnega voznika, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri, in trčil še v avtomobil 58-letnega voznika.



V nesreči se je huje poškodoval povzročitelj nesreče, lažje poškodbe pa so utrpeli tudi potnica v vozilu povzročitelja, 42-letni voznik in potnica v vozilu 58-letnega voznika.