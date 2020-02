Okoli 17. ure sta na Tržaški cesti v Postojni trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili po cestišču razlite motorne tekočine ter nudili pomoč policistom in reševalcem nujne medicinske pomoči iz Postojne.



Ti so v nesreči poškodovano osebo na kraju oskrbeli in jo nato prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski UKC.