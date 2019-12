V okolici Rač na cesti našli odsekano konjsko glavo (FOTO)

Društvo za zaščito konj je na svojem facebook profilu objavilo fotografije razpadajoče konjske glave, ki leži na cesti v okolici Rač, ob njej pa so še drugi razpadajoči deli konjskega trupla. Domnevamo, da je glavo hotel nekdo skriti in jo je odvrgel v grmovje, od tam pa so jo na cesto privlekle divje živali, ki so jih privabili deli konjskega trupla.



Ali je šlo za črni zakol ali morebiti za nov primer mučenja živali, ki je na koncu tako klavrno končala, ne vemo.



Ali je bila na policijo oddana prijava, ne vedo niti v Društvu za zaščito konj. Prav tako nimajo informacij o tem, kaj se je zgodilo in kaj bo sledilo. Imajo samo fotografije, ki jim jih je poslal mimoidoči, ki je opazil grozljiv prizor na cesti.



Po pojasnila smo se obrnili na Policijsko upravo Maribor, a na njihove odgovore še čakamo. Več informacij bomo posredovali, ko jih prejmemo.