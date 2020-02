Streljanje v Mostah: spravil se je na svojo bivšo

Danes okoli 9. ure so policiste PU Ljubljana obvestili o streljanju na ulici v Mostah.Policisti so po do zdaj zbranih obvestilih ugotovili, da je bilo v dogodku res uporabljeno strelno orožje. V bližini so prijeli 63-letnega moškega, ki je imel to orožje pri sebi.Ob tem so pojasnili, da naj bi moški, ki so ga prijeli, streljal v smeri svoje bivše partnerice, ki se je nahajala na ulici.V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa na kraju intenzivno zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine dogodka. Ko bo znanih več podatkov, bodo informacijo dopolnili.