V ljutomerskem podjetju nekontrolirana kemična reakcija (FOTO)

V ljutomerskem podjetju je prišlo do nekontrolirane kemične reakcije. FOTO: O. B.

Nič kaj prijetno se v prelški prestolnici Ljutomeru ni prijetno začelo letošnje Valentinovo. Že ob 6.42 uri je namreč na Industrijski ulici v Ljutomeru, v tovarni Farmatek prišlo do nekontrolirane kemične reakcije, kjer se je ustvaril jedkast plin. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, reakcijo zaustavili, prezračili objekt in zavarovali kraj dogodka, do prihoda notranjih in zunanjih inšpekcijskih služb.Pri tem so, kot so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, bili trije delavci lažje poškodovani in pregledani s strani zdravnika. Obveščene so bile vse pristojne službe, ki bodo skušale ugotoviti, kaj se je pravzaprav zgodilo. V tem času se je že oglasil vodja OKC PU Murska Sobota, mag. Dejan Bagari, ki je sporočil: »Danes okrog 6.30 ure smo bili s strani Centra za obveščanje obveščeni, da naj bi prišlo do kemične reakcije v procesu enega izmed podjetij na območju Ljutomera. Kriminalisti in policisti opravljajo ogled. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan, prav tako ni nastala materialna škoda.«