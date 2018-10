V ljubljanskem vrtcu zvezali 11-mesečno deklico in čez njo položili jogi?

LJUBLJANA – V ljubljanskem zasebnem zavodu za varstvo otrok Kengurujčki naj bi z otroki ravnali surovo in in skrajno neprimerno, poroča RTV Slovenija. Policija in pristojni inšpektorat preiskujeta zadevo, zavod pa je prenehal poslovati.



Enega otroka naj bi, tako kaže posnetek, ki ga je pridobila javna televizija (posnela ga je ena od vzgojiteljic, ki je tam delala tri tedne), da se ne bi slišalo njegovega joka, tesno povijali, tudi čez glavo, položili v posteljico in nanj položili vzmetnico. Otroke naj bi tudi prisilno hranili. Če so kaj izbljuvali, naj bi z žlico to pobrali in otroku spet tiščali v usta.



»Moja 11-mesečna deklica je na posnetku, zvezana tudi čez glavo in čez njo je bil dan jogi. Ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Ne morem spati od kar sem izvedela za zlorabe. Upam, da ji ta zgodba ne bo pustila nobenih posledic,« je povedala mamica enega od otrok.



Lastnica zavoda je za RTV Slovenija zanikala očitke in trdi, da niso resnični.



Starši so otroke izpisali iz vrtca.