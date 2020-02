Če ste v preteklosti videli ta avto, pokličite policijo

Renault megane. FOTO: PU Koper

V Postojni sta najela sobo

Na območju Kopra so letos skupno obravnavali 13 vlomov v različne stanovanjske objekte. S policijsko preiskavo so ugotovili, da sta vsaj štiri od teh v sostorilstvu izvršila 26-letni državljan Hrvaške in 33-letna državljanka Srbije, ki so jima ob pomoči kriminalistov sektorja kriminalistične policije v četrtek odvzeli prostost, je v današnji izjavi pojasnil komandir PP KoperZa zdaj policisti utemeljeno sumijo, da sta osumljenca 23. januarja vlomila v stanovanjsko hišo v Sv. Antonu, a sta bila od tam prepodena. Oškodovanka si je takrat zapomnila znamko njunega osebnega vozila in to sporočila policiji. Šlo je za vozilo renault megane črne barve, ki je imelo nameščene tuje registrske tablice.Naslednji vlom sta osumljenca izvedla 31. januarja v Ankaranu, kjer sta iz stanovanjske hiše ukradla denar, nekaj nakita in ključe dveh osebnih vozil. Državljana Slovenije sta oškodovala za približno 1.000 evrov. Istega dne sta izvršila še vlom v stanovanjsko hišo na območju Kopra, kjer sta si nezakonito pridobila nakit ter s tem oškodovala državljanko Slovenije za približno 1.150 evrov. Zadnje dokazano kaznivo dejanje sta izvršila 6. februarja na območju Kolombana, kjer sta iz odklenjene stanovanjske hiše odtujila denar in zlatnino. Državljanko Slovenije sta s tem oškodovala za 2.000 evrov.Po zadnje izvršenem kaznivem dejanju so kriminalisti SKP PU Koper na območju Bivja opazili osebno vozilo renault megane črne barve. Ustrezalo je opisu vozila, ki sta ga uporabljali osebi iz prvega vloma, zato so vozilo zaustavili. Ker so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da sta 26-letnik in 33-letnica, ki sta se nahajala v vozilu, storilca vlomov, so jima odvzeli prostost.Po prijetju obeh osumljencev so koprski policisti ugotovili, da sta imela 26-letnik in 33-letnica najeto sobo v Postojni, zato smo tam opravili hišno preiskavo in hkrati tudi preiskavo njunega osebnega vozila. Osumljencema so zaradi dokazovanja zasegli več kot 1.500 evrov gotovine ter večje število telefonov oziroma SIM-kartic, ki bodo predmet nadaljnjih preiskav. V sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi so ugotovili, da sta bila osumljenca na območju Hrvaške že obravnavana za vlomne tatvine, 26-letnik pa za premoženjska kazniva dejanja tudi na območju druge PU v Sloveniji.Policijsko preiskavo tako nadaljujejo v smeri dokazovanja tudi drugih, za zdaj še nedokazanih kaznivih dejanj vlomov.»V tej zvezi pozivamo vse občane, da policiji na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 sporočijo, če so v bližini svojih bivališč morebiti opazili sumljivi osebi ali njuno osebno vozilo renault megane, I. generacije, črne barve, z nameščenimi tujim registrskimi tablicami. Obstaja namreč sum, da bi osebi lahko storili še več kaznivih dejanj vlomov,« pozivajo policisti.