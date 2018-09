V hudi prometni nesreči umrl motorist (28)

DEBRO – Petkov večer je vzel še eno življenje na slovenskih cestah. Ob 20.36 se je v bližini naselja Debro na relaciji Laško–Celje zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, so sporočili celjski policisti. 19-letni voznik se je z osebnim avtomobilom vključeval v cestni promet z makadamske površine ob desnem smernem vozišču glavne ceste v smeri proti Celju. Pri tem ni upošteval pravila o prednosti. Na glavno cesto je zapeljal v trenutku, ko je iz smeri Laškega pripeljal 28-letni motorist. Motorist se je v trčenju tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.



Voznik osebnega vozila in njegova sopotnica v prometni nesreči nista bila poškodovana. To je v tem tednu že druga smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje, letos sedma. Lani v enakem obdobju je v prometnih nesrečah na tem območju umrlo 14 ljudi. Vse udeležence cestnega prometa policisti opozarjajo na strpno in previdno vožnjo ter spoštovanje cestnoprometnih predpisov in voznih razmer.