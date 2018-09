V hudi prometni nesreči umrl 48-letnik

TREMERJE – Sinoči nekaj minut čez 22. uro so policisti pri naselju Tremerje obravnavali prometno nesrečo, v kateri je umrl 48-letni voznik osebnega vozila. Vozil je iz smeri Celja proti Laškemu, v nepreglednem levem ovinku je zapeljal desno z vozišča mimo zapornih tabel na makadamsko površino med voziščem in kamnitim podpornim zidom, ki podpira železniško progo, ter sunkovito trčil v drog vozne mreže in v kamniti podporni zid. Vozilo je nato odbilo nazaj na cesto.



Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom iz vozila potegnili mrtvo osebo, je poročala uprava za zaščito in reševanje. To je letošnja šesta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje.