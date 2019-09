Zapeljal čez škarpo in se ubil

MALA NEDELJA – Ob 15.32 se je v Mali Nedelji v občini Ljutomer med delom prevrnil traktor na voznika ter ga pokopal pod sabo. Posredovali so reševalci ZD Ljutomer in gasilci PGD Ljutomer, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Policisti so bili o nesreči obveščeni malo po 15. uri. Ugotovljeno je bilo, da je 62-letnik med delom s traktorjem v vinogradu zapeljal čez škarpo v bližnji gozd, kjer se je vozilo prevrnilo. Zdravnik ZD Ljutomer je na kraju nesreče potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo, pa poroča PU Murska Sobota.