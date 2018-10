FOTO: Šok v Srbiji, znani pevec se bori za življenje

BEOGRAD – »Darko Lazić je v slabem stanju, njegovo življenje je ogroženo, to je vse, kar lahko rečem,« je za srbski Kurir povedal direktor klinično-bolnišničnega centra v Zemunu Dragoš Stojanović, v katerega so po hudi prometni nesreči prepeljali znanega srbskega pevca. Lazića, ki je 13. oktobra dopolnil 27 let, so najprej nameravali operirati, a ga zdravniki niso smeli, ker ne