V enem dnevu na Dobu napadena dva paznika, eden z vilico

Eden od napadenih policistov je še vedno v bolniškem staležu, utrpel je lažje poškodbe, drugi pa je bil že včeraj na delu.

V zaporih na Dobu se ubadajo s hudo kadrovsko stisko. FOTO: Uroš Hočevar

Napadalec umoril svojega očima?

MIRNA NA DOLENJSKEM – Vodja Zavoda za prestajanje kazni zapora Dobje pojasnila okoliščine napadov na dva paznika na Dobu, o katerih je prvi poročal portal Dolenjska News. V prvem primeru naj bi do napada prišlo v postopku odvzema računalnika obsojencu, v drugem primeru pa je obsojenec ob sproženem pozivu v sobi pravosodnega policista napadel z odrivanjem vrat in ga poskusil napasti z uporabo vilic. V obeh primerih so morali policisti uporabiti prisilna sredstva.»Zelo obžalujemo takšne dogodke, policistu pa želimo čimprejšnje okrevanje,« je uvodoma dejala Pezdir Rističeva. Ob tem pa je poudarila, da so tovrstni dogodki žal del njihovega vsakdanjika. »Delamo z različnimi obsojenci, različnimi ljudmi, ki imajo takšne ali drugačne težave.«Po neuradnih informacijah 24ur eden izmed obsojencev prestaja 12-letno zaporno kazen zaradi umora svojega očima, med napadom pa naj bi bil pod vplivom drog.Na Dobu se po besedah vodje ubadajo s pomanjkanjem pravosodnih policistov, pa tudi s splošno kadrovsko stisko. V zavodu je zaposlenih 154 pravosodnih policistov, obsojencev pa je 596 kljub kapaciteti za 540 zapornikov.