V dveh dneh tri nesreče

Hudo ranjeno sopotnico na motorju so s policijskim helikopterjem odpeljali v UKC Maribor.

Motorist in sopotnica sta se ponesrečila v Zgornji Vižingi. FOTO: PGD Radlje ob Dravi

RADLJE OB DRAVI – Policisti in prostovoljni gasilci iz Radelj ob Dravi so imeli minuli konec tedna precej dela s posredovanjem pri prometnih nesrečah. V soboto popoldne sta med Radljami in Dravogradom trčili osebni vozili, dva udeleženca sta se v nesreči ranila. Zanju so poskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči, gasilci pa so kraj nesreče zavarovali, na avtomobilih odklopili akumulatorja ter počistili razlite motorne tekočine. Kot je sporočila, tiskovna predstavnica celjske policijske uprave, je nesrečo povzročil 25-letnik, ki je vozil od Mute proti Radljam, ker je bil prehiter, pa je izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal na nasprotni vozni pas, po katerem je v tistem trenutku pravilno pripeljala 43-letnica. Slednja je v nesreči utrpela lažje rane, povzročitelj pa se je huje poškodoval.Dve osebni vozili sta v občini Muta trčili tudi v nedeljo zjutraj. Ranil se je eden od udeležencev, zdravi se v slovenjgraški bolnišnici. Nekaj ur pozneje, ob 15.39, je znova počilo na cesti med Muto in Radljami, tokrat v Zgornji Vižingi. Voznica osebnega avtomobila, ki je vozila proti Muti, je zavijala levo, ko je vanjo trčil motorist, ki je vozil za njo. Devetinpetdesetletna sopotnica na motorju se je v nesreči huje ranila, s policijskim helikopterjem so jo odpeljali v mariborski klinični center, štiri leta mlajši voznik se je ranil lažje, ženska za volanom osebnega avtomobila pa jo je odnesla brez poškodb.