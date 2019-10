V Bovcu se je zgodil umor

BOVEC – Policisti so danes devet minut po polnoči prejeli klic moškega iz Bovca, da se je zgodil napad z ostrim predmetom. Izkazalo se je, da je zaradi hudih poškodb umrl 34-letnik. Policijske patrulje z območja PU Nova Gorica so kraj dogodka zavarovale in izvedle prve nujne preiskovalne ukrepe za izsleditev in prijetje osumljenca. »Policisti so 24-letnega osumljenca že nekaj minut pred 2. uro v nočnem času izsledili in mu na podlagi določil zakona o kazenskem postopku odvzeli prostost. Zoper navedenega osumljenca je bilo odrejeno policijsko pridržanje,« so zapisali v poročilu PU Nova Gorica.



Zaradi preiskovanja suma storitve umora (po določilu 116. členu KZ) se v tem trenutku izvajajo nujna preiskovalna dejanja ter ugotavljajo vsa pomembna dejstva in okoliščine.