V Beltincih odjeknila eksplozija

BELTINCI – Malo pred 4. uro so bili policisti obveščeni, da je bil v Beltincih na Petrolu razstreljen bankomat. Kraj so zavarovali in zbirajo obvestila.Pozivajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, da jih sporočijo na številko 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon 080 1200.S tem se nadaljuje letošnji niz uničevanja bankomatov z eksplozijami. Maja so se nepridipravi lotili bankomata v Krškem , junija s plinom bankomata v Dolenjem Boštanju , oktobra je osumljeni 40-letnik bankomat razstrelil s t. i. plinsko eksplozijo , decembra pa so neznanci v Lenartu. Dva dni kasneje so osumljenci iz Moldavije izpraznili bankomat v Pliberku in nato pobegnili v Slovenijo, kjer so jih nekaj dni kasneje tudi prijeli.