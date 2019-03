V Avstriji odkrivajo slovenska mamila

V hišnih preiskavah so zasegli manjše količine različnih prepovedanih mamil, ki naj bi vsaj deloma izvirala s sončne strani Alp.

CELOVEC, BOROVLJE – Avstrijski sosedje na drugi strani državne meje so imeli marca znova polne roke slovenskih mamil, ki so jih zasegli tamkajšnjim državljanom. Najprej so javnost ta teden obvestili, da so izsledili delovanje 24-letnega Celovčana, ki je od oktobra lani v priporu zaradi kaznivih dejanj, ki sicer niso povezana z mamili, a med preiskavo so ugotovili, da se je med pečanjem s prepovedanimi drogami okoristil za več deset tisoč evrov.Na koncu se je kriminalistična preiskava ustavila na skupnem seštevku kilograma konoplje, 300 gramov kokaina in 200 gramov heroina, ki jih je med februarjem in oktobrom lani kupil od dveh Slovencev. V nadaljevanju pa so ugotovili, da je ob poldrugem kilogramu slovenskih mamil preprodal še kilogram heroina, 350 gramov trave ter 20 gramov belega kokaina številnim odjemalcem s širšega območja Celovca, Krive Vrbe (Krumpendorf) ter Borovelj.Prav v slednjem kraju pa so slovenska mamila pobirali prejšnji teden, potem ko so preprodajalce opazovali štiri mesece: petčlansko bando je vodil 25-letni Boroveljčan, ki je trgoval tja do Celovca. Drugega marca ga je pri početju ujela posebna policijska enota Cobra, ki so ji pomagali izurjeni policijski psi. V hišnih preiskavah so zasegli manjše količine različnih prepovedanih mamil, ki naj bi vsaj deloma izvirala s sončne strani Alp: 170 gramov prepovedane konoplje, 30 gramov heroina, pet gramov kokaina in tablet ekstazija, številna zdravila na recept in pripomočki za uživanje mamil so bili odvzeti 25-letniku in štirim pomagačem, starimi od 19 do 22 let.Vodja bande je osumljen, da je od decembra 2017 do januarja letos prek neznanega slovenskega posrednika nabavil večje količine mamil ter jih preprodajal v Borovljah. Skupaj s četverico komplicev pa naj bi za preprodana mamila v žep pospravili okoli 39.000 evrov – v hišni preiskavi so jih avstrijski policisti zasegli le 2500.