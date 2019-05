Utrujeno srce malega borca se je ustavilo

ŠENTJUR – »Z veliko žalostjo v srcu vam z bolečino sporočam, da je Viljem Julijan žal izgubil bitko s svojo boleznijo. V prisotnosti očeta Gregorja in mamice Nine je v zgodnjih jutranjih urah odšel med zvezde. Mali borec Viljem Julijan je v svojem kratkem življenju osvojil srce vse Slovenije in srca vseh Slovencev. Čeprav se ni mogel ne premikati ne govoriti, je postal glasnik in ambasador otrok z redkimi boleznimi. S svojo bitko je vsem sporočal o neprecenljivi vrednosti življenja vsakega otroka in je premikal meje za male borce,« nas je o žalostnem dogodku obvestil Nejc Jelen, predsednik Sklada Viljem ...

