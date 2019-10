Ustrelil 28-krat, nato pa dejal: Zdaj si dobil svoje, smet

Zasliševali priče

Senad Softić na sodišče prihaja v spremstvu pravosodnih policistov. FOTO: Aleš Andlovič

Policisti so prišli na kraj zločina kar 13 minut po telefonskem klicu.

MARIBOR – Drugo, ponovljeno sojenjese odvija s svetlobno hitrostjo. Sodnicasi je zares zadala cilj, da v dobrem mesecu zaključi sojenje, izreče sodbo in s tem prepreči, da bo 30. oktobra letos strelec s Titove zakorakal na svobodo. Takrat se bosta namreč iztekli dve leti od vložene obtožnice, kolikor lahko po zakonu najdlje traja pripor.Nedavno so na mariborskem sodišču pričali trije policisti, prijateljica nekdanje žene Senada Softića in možakar, ki je tragičnega oktobrskega popoldneva poklical policijo. Vsi trije zaslišani policisti so prišli na kraj dogodka, ko je strelec že stal na pločniku in odložil svoje orožje (pištolo crvena zastava kalibra 7,65 milimetra) na polico bližnje stavbe. Policist, ki ga je aretiral, je potrdil, da se Softić ni upiral, ampak je samo dvignil roki in pokazal na odloženo orožje. Med drugim se policist spominja tudi, da je Softić izrekel znameniti stavek: »Zdaj si dobil svoje, smet.«prijateljica nekdanje Softićeve žene, je dejala, da je z njo prekinila stike pred tremi leti, ko se je s hčerkama zatekla v varno hišo. »Vedno, ko sva govorili, je jokala, da ji mož grozi, da se ga boji in da ne ve, kaj naj naredi. Sama ji nisem znala svetovati,« je dejala priča, ki se spominja, da se je obtoženčeva žena večkrat pritoževala zaradi njegovega obnašanja. Sama sicer ni nikoli videla, da bi bil Softić nasilen, a se ga je vseeno bala. »Ne govori resnice,« je priči očital obtoženi Softić. Ženska je le odmahnila in ponovila, da je povedala le resnico.Možakar, ki je bil v času streljanja v bližnji pisarni, je dejal, da je bila v tistem trenutku v križišču, od koder je bilo slišati strele, velika gneča, saj je bila prometna konica. »Na pločniku je bilo tudi nekaj pešcev,« je dejal. Njegovo dekle, ki je bilo v času malice v njegovi pisarni, je potrdilo navedbe in se začudilo, da je do prihoda policistov na kraj zločina minilo kar 13 minut od telefonskega klica.Senad Softić je predlani z 28 streli prerešetal. Trdi, da sta se ga hotela njegova bivša žena in umorjeni rešiti.