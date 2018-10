SPODNJE HOČE – V torek ob 20.35 je na Slivniški cesti v Spodnjih Hočah voznik z osebnim vozilom trčil v drog javne razsvetljave in zapeljal v jarek. Pri tem se je poškodoval. Gasilci GB Maribor so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v UKC Maribor.



Za sanacijo nosilca električnih in drugih vodnikov bodo poskrbela za to pristojna podjetja, poroča uprava za zaščito in reševanje.