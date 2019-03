ZAGORJE OB SAVI – V petek okoli 19. ure so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu v gozdu v okolici Zagorja ob Savi.



V poročilu navajajo, da sta 41- in 62-letnik v gozdu na strmem pobočju opravljala spravilo lesa s traktorjem. Pri delu pa se je traktor prevrnil in poškodoval 62-letnika.



Ta je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah dogodka, poroča PU Ljubljana.