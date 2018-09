Usoden podvoz železniške proge

Avto je po trčenju večkrat odbilo in je obstal na brežini, tam je trčil v drevo, z brežine pa ga je odbilo na cesto, pristal je na kolesih.

Sledi silovitega trka na drevesu in brežini

METLIKA – Sledi na kamnitem podvozu železniške proge, madeži na cesti, globoke jame na brežini in poškodbe na drevesu ob cesti so včeraj zjutraj pričali o silovitem trčenju, ki je bilo usodno za 29-letnega domačinaiz Metlike. Ta se je v četrtek okoli pol polnoči z golfom peljal po regionalni cesti iz smeri Črnomlja proti Metliki.Kakšna dva kilometra od Črnomlja se cesta zaradi podvoza zoži, kar je nazorno označeno s prometno signalizacijo, ki hitrost omeji z 90 na 70 in pred podhodom na 50 km/h, s črnomaljske strani je tudi označba, da imajo pod nadvozom prednost vozila, ki se pripeljejo iz metliške strani.Kot kažejo ugotovitve policistov, voznik golfa omejitve hitrosti žal ni upošteval in je, kot so ugotovili preiskovalci, pri naselju Vranoviči zapeljal prek nasprotnega vozišča in betonskega robnika ter silovito trčil v podporni zid podvoza.Avto je po trčenju večkrat odbilo in je obstal na brežini, tam je trčil v drevo, z brežine pa ga je odbilo na cesto, pristal je na kolesih. Voznik je ostal ukleščen v golfu, s tehničnim posegom so ga rešili člani PGD Črnomelj, na kraju dogodka so ga oskrbeli reševalci in ga odpeljali v bolnišnico, a poškodbe so bile prehude, pozneje je umrl.»Za tistega, ki vozi previdno in upošteva omejitve, cesta ni nevarna. Žal to ni prva smrtna nesreča na tem predelu, pred leti sta tu ugasnili dve življenji. Sicer pa vozniki ne upoštevajo omejitev niti skozi Vranoviče; marsikdo se pelje celo 100 km/h in več, čeprav se ve, kolikšna je omejitev skozi naselje. Saj so policisti pogosto tu z radarji, takrat je promet bolj umirjen, potem pa je hitro vse po starem,« pravijo domačini, pretreseni, da je pri njihovem kraju znova ugasnilo mlado življenje.Sicer pa je teden, ki je za nami, na območju Policijske uprave Novo mesto res črn. Prejšnji petek zvečer je v Gorenjem Karteljevem 84-letni voznik mopeda, ki se je peljal brez čelade in izpita, pri vožnji po klancu navzdol v ostrem ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad mopedom, zapeljal prek brežine in padel.V bolnišnici je pozneje zaradi hudih poškodb umrl. V torek je v naselju Gunte pri Brestanici umrla 29-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zapeljala na prednostno cesto proti Krškemu v trenutku, ko je z njene leve strani pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila. Zaradi hudih poškodb je umrla v bolnišnici.