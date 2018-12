Uradno brezposelni, živeli pa na veliki nogi

NOVO MESTO – Selvir Demirovič, Dejan Lovrinovič in Viktor Mumlek, ki so jih na novomeško okrožno sodišče pripeljali očitki, da so trgovali z drogo, krivde niso priznali. Kar nekako pričakovano so njihovi zagovorniki Branko Gvozdić, Miran Pogačar in Borut Tiran predlagali izločitev dokazov. Gvozdić predlaga, da sodišče zaradi pomanjkljivih obrazložitev iz spisa izloči 20 odredb preiskovalnega sodnika, sedem odredb tožilca, dele 22 poročil o tajnem delovanju in vse odredbe tajnega opazovanja. Če bo sodišče sledilo temu predlogu, večine dokazov v obsežnem spisu ne bo ...