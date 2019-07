Umorjena zakonca se sploh nista branila

Umora nista nobena pravljica.

Umorjeni Angel Grbac

Izpiral krvavo palico

Milka Grbac je po grozljivih poškodbah umrla v bolnišnici.

4. avgusta 2018 se je v Krkavčah zgodil dvojni umor.

Prekoračeni silobran?

Hiša v Krkavčah, v kateri se je zgodil zločin.

KOPER – Na koprskem okrožnem sodišču se je nadaljevala glavna obravnava zoper obtoženega, ki mu obtožnica očita, da je 4. avgusta 2018 v jutranjih urah prišel v Krkavče in s svinčeno vodovodno palico na grozovit in zahrbten način umoril polsestro in svaka. Razlog naj bi bili premoženjski spori pokojnega(83) in(75) z obtoženim, njegovo ženo, njunim starejšim sinom, ki je zaradi groženj ženi trenutno ravno tako kot oče priprt v koprskem zaporu, uslužbencem koprskega centra za socialno delo ter policistom, kar je storil, medtem ko je bil na pogojni prostosti, ter Ivičevo ženo, socialno delavko. Obtoženi 71-letnik se še vedno ni zagovarjal., dr. med., sodna izvedenka z ljubljanskega Inštituta za sodno medicino, je povedala, da se Milka in Angel nista branila: »Oba sta utrpela obsežne poškodbe glave in možganov, nista pa imela obrambnih poškodb. Angel je umrl v nekaj minutah, prejel je devet udarcev v glavo, ali so bili od spredaj ali zadaj, ne vemo. Posledica udarcev so bili razpočne rane, prelomi lobanjskih kosti in poškodbe možganov. Koliko bolečin je čutil, preden je umrl oziroma padel v nezavest, je z gotovostjo težko trditi, a je prejel devet udarcev s topim predmetom, prve, ko je stal oziroma sedel, druge pa med tem, ko je ležal.«Inkretova je dodala, da je pokojna utrpela poškodbe reber, pljuč, glave in možganov, da je udarce dobila od zadaj, da jih je bilo več, a je ravno tako težko trditi, koliko jo je bolelo, preden je izgubila zavest.« Bila je v komi, poškodbe lobanjskih kosti so bile tako hude, da je hitro izgubila zavest,« je na vprašanje državne tožilkepovedala izvedenka sodne medicine.Medtem ko je zastopanje oškodovank, dveh hčerk pokojnih zakoncev, prevzel odvetnikin vložil prvi premoženjskopravni zahtevek v znesku 15.000 evrov, Matića brani sežanski zagovornik. Prva soseda pokojnih, ki je Matića videla, ko se je pripeljal, in videla, da je izpiral krvavo palico, in z njim na tragično jutro tudi spregovorila, je povedala: »Marko Matić, ki ga nisem takoj prepoznala, je policistoma, ki sta prva prišla, dejal, notri je tudi sestra, ki ne bo več hodila lagat na sodišče.« Prvo sosedo je utišal odvetnik obtoženega, ki je dejal, da je to pravljica, saj da tega ni povedala policiji, ampak sodišču, kar pa je prvo sosedo izjemno vznemirilo.»Umora nista nobena pravljica,« je odvrnila. Gvozdić je tudi izjavil, da je umorjena Milka policistom v kazenski ovadbi zoper obtoženčevo snaho Liljano povedala »notorične neresnice«. Socialno delavko je Grbčeva oziroma njen odvetnik namreč kazensko ovadila in javna uslužbenka je bila lani na prvi stopnji koprskega sodišča obsojena na polletno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let, ker da je Milki ukradla 11.680 evrov in jih porabila zase, potem pa je bilaMatić junija letos obtožbe oproščena. Sodnikje ugotovil, da oškodovana Milka v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja izneverjanja ni bila zaslišana, saj je avgusta 2018 umrla v izolski bolnišnici.Vse kaže, da bo obramba temeljila na prekoračenem silobranu. »Storilec, ki je prekoračil meje silobrana, se sme kaznovati mileje; če je prekoračil silobran zaradi močne razdraženosti ali prestrašenosti, povzročene z napadom, se mu sme kazen tudi odpustiti,« piše v tretjem odstavku 22. člena kazenskega zakonika. Še enkrat so preiskali stanovanjski objekt, kjer sta živela zakonca, v katerem je baje v prvem nadstropju ene od spalnic startna pištola z nastavki za rakete. Poskušali bodo ugotoviti, ali sta zakonca z njo morebiti zagrozila obtoženemu, preden ju je pobil s svinčeno palico. Če je orožje še v hiši, po njej naj bi se namreč, čeprav je ključ v sefu sodišča, sprehajali nekateri člani družine Matić, ga bodo skladno z odredbo sodnika Julijana Glavine poslali na preiskave v nacionalni forenzični laboratorij z namenom ugotoviti, kakšna pištola natančno je, ali deluje, kdaj je bila nazadnje uporabljena, kakšne so morebitne biološke sledi na njej itd.Obtoženčev sin Ivica, ki naj bi se ga zakonca Grbac bala in ki je po izpovedbi vaščanov strah in trepet Krkavč (preden so ga priprli, je menda grozil vsem, ki so bili v prijateljskih navezah z umorjenima), ostaja za rešetkami, saj so mu po neuradnih, a zanesljivih podatkih pripor podaljšali.Sojenje se bo nadaljevalo 17. septembra.