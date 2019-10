Ukradli denar, zbran za Krisa: oglasila se je policija

Iz škatlice žalostno izginil denar

ČRNOMELJ – V Beli krajini so minuli konec tedna na enem izmed dogodkov (dobrodelni koncert ob zaključku projekta Veselo v šolo) postavili posebno stojnico, kjer so zbirali denar tudi za 19-mesečnega. Posebna škatlica za donacije se je tam polnila, a potem je sledil šok. Tako je na facebooku zapisala, o čemer smo že pisali. Škatlica je bila skoraj prazna: v njej je bilo le nekaj kovancev. Pobudnica zbiranja denarja zdaj prosi tistega, ki je denar vzel, da ga nakaže na društvo Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, kjer se zbira za Krisa. Zapisala je tudi, da so zadevo prijavili na policijo.To smo preverili pri PU Novo mesto, kjer nam je predstavnica za odnose z javnostjoodgovorila: »Policisti PP Črnomelj so 29. septembra prejeli prijavo, ki se nanaša na domnevno tatvino denarja in okoliščine še preverjajo.«V torek je Gršičeva objavila fotografijo skrinjice za zbiranje denarja in zapisala (zapis objavljamo v celoti in nelektoriran): »Kdor je bil/a tak junak da je 'ponesreči' si 'izposodil' denar iz te škatle ga pozivam da znesek nakaže na društvo Palčica. V škatli si pustil/a le kovance. Resnično upam,da te dobimo kajti priče so,ki so vse to videle. Dragi kriminalisti vse imate na pladnju in resnično upam,da boste ukrepali. Ta denar so zbirali otroci v sklopu dobrodelnega koncerta v soboto. Denar bi lahko bil včeraj na računu Palčice vendar na žalost po vajini zaslugi ni. Vkrali ste denar od bolnega otroka in resnično upam, da vas doseže roka pravice. Ima Boga kad tad! Mali Junak Kris tebi in tvoji družini pa srečno. Prosim delite tudi to prelepo škatlo iz katere je na žalost izginil denar- bankovci.«