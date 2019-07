Tujec odrinil policistko

Letos so policisti na Dobovi izsledili veliko več tujcev, ki so hoteli nezakonito prestopiti mejo v Slovenijo, kot lani.

NOVO MESTO – Policisti Postaje mejne policije Dobova so se odločili, da natančno pregledajo tovorni vlak, ki je pripeljal iz Srbije in čakal na vstop v Slovenijo. V dveh vagonih, kjer so bili naloženi hladilniki, so možje v modrem našli med tovorom skritih 25 tujcev, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Velika večina, 21, jih je bila državljanov Irana, štirje pa so bili Pakistanci.Vse so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom. Kot je še sporočila tiskovna predstavnica novomeške policijske uprave, so policisti na Dobovi, ki skrbijo, da v našo deželo ne vstopajo tisti, ki tega ne bi smeli, letos, do včeraj, med kontrolami tovornih in potniških vlakov prijeli že sto tujcev. Ti so se skriti med tovorom, na podvozjih in v drugih delih vozil poskušali na nezakonit način pretihotapiti v Slovenijo. Lani so zaradi poskusa izmika mejni kontroli obravnavali 41 tujcev.Bližnje srečanje z nasilnim tujcem pa je v nedeljo imela policistka, ki je s kolegom na območju Jurke vasi ustavila kolesarja. Izkazalo se je, da gre za tujca, ki je k nam prišel nezakonito, med postopkom pa je moški policistko odrinil in peš pobegnil. Daleč ni prišel, saj so državljana Alžirije možje v modrem izsledili in mu odvzeli prostost. Policisti še ugotavljajo okoliščine kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, prav tako so včeraj še ugotavljali, kako je Alžirec prišel v Slovenijo.Minuli konec tedna je bilo pestro tudi v bližini slovensko-italijanske meje. Policisti so sredi noči opazili osebni avto srbskih registrskih oznak in pred njim več ljudi. Ko so tujci opazili varuha reda in miru, so se razbežali po strmem travnatem pobočju proti Italiji. Policisti so tri, vsi trije so bili državljani Bangladeša, šteli pa so 21, 31 in 32 let, ujeli in trojica je zaprosila za azil, medtem ko je četrtemu moškemu, ki je k nam prav tako prišel nezakonito, uspelo pobegniti.Štiridesetletnemu državljanu Srbije, ki je tujce pripeljal k nam, so odvzeli prostost ter ga z ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli pred preiskovalnega sodnika. Po zaslišanju je zanj odredil pripor.