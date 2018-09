Truplo pogrešanega motorista (20) sorodniki našli v globeli

IDRIJA – Po prijavi sorodnikov so policisti iz Idrije, Logatca in prometne policije Nova Gorica začeli iskati 20-letnega moškega, ki so ga nazadnje videli v torek popoldne. Danes ob 15.44 so ga nato našli prav svojci v globeli ob glavni cesti Godovič–Hotedršica, a ni kazal znakov življenja, poroča PU Nova Gorica.



Vse do prijave o njegovem pogrešanju so ga svojci sami iskali in pregledovali cestne relacije, vendar ga niso našli. Po prejetem obvestilu so policisti več policijskih enot začeli iskati pogrešanega, saj so po pridobljenih informacijah sklepali, da se je pogrešani z motornim kolesom peljal po cesti Idrija–Kalce–Planina–Postojna in nazaj.



Policisti so načrtovali pomoč drugih reševalnih enot in za iskanje aktivirali tudi policijski helikopter.



Ob ogledu kraja prometne nesreče so ugotovili, da je 20-letni voznik motornega kolesa v času med torkom popoldne in danes vozil motorno kolo po glavni cesti zunaj naselja Godovič. Ko je pripeljal do levega nepreglednega ovinka, je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim kolesom, padel na levi bok in zdrsnil desno ter z vozišča. Tam je najprej trčil v odbojno zaščitno ograjo in se nato skupaj z motornim kolesom prevrnil pod cesto po strmi brežini.



Voznik je na kraju podlegel poškodbam. Zdravnik idrijskega zdravstvenega doma je lahko le potrdil njegovo smrt in odredil sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na inštitutu za sodno medicino v Ljubljani.



Policisti so o prometni nesreči obvestili tudi preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in državno tožilstvo v Novi Gorici. O ugotovljenih dejstvih bodo na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici poslali pisno poročilo.