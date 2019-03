Truplo mladega zdravnika našli v Avstriji! Policija razkriva ali gre za kaznivo dejanje

LJUBLJANA – Pisali smo, da so pogrešanega mladega zdravnika M. C. (32), ki so ga svojci pogrešali od včeraj, nekaj ur kasneje našli mrtvega v Avstriji . Kot so danes sporočili s PU Ljubljana: »Smrt osebe ni posledica kaznivega dejanja,«.Spomnimo, prijatelji in znanci so namreč včeraj ves dan po družbenih omrežjih pozivali, če je pogrešanega kdo videl, naj o tem obvesti policijo. Od specializanta pediatrije se danes poslavljajo tudi preko družabnih omrežji, kjer se je vsulo že na stotine žalnih zapisov.