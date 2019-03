BOROVNICA – V sredo popoldne so bili policisti obveščeni, da so v Borovnici pri Vrhniki trije za zdaj še neznani storilci pristopili do moškega in od njega s fizično silo zahtevali denar. Odtujili so mu manjšo količino, po dejanju pa zbežali.



Oškodovanec je v dogodku utrpel telesne poškodbe, zdravniško pomoč pa je poiskal sam.