KOČEVJE – Ob 17.57 sta trčila osebno vozilo in kolesar na cesti v Kočevju. Posredoval je helikopter SV z dežurno nujno medicinsko pomočjo in ponesrečenca s poškodbami glave in hrbtenice prepeljal v UKC Ljubljana, so zapisali na spletni strani za zaščito in reševanje.



Po naših informacijah je nesrečo povzročila voznica, poškodovanec pa je starejši moški.