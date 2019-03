Za volanom trije drogirani, eden pijan

KRANJ – Gorenjski prometni policisti so konec tedna obravnavali dva voznika in voznico, ki so bili pozitivni na hitre teste za prepovedane droge. V vseh treh primerih gre za konopljo, v enem v kombinaciji s kokainom.



Včeraj popoldne pa so na območju Jesenic na podlagi prijave obravnavali še voznika, ki je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (0,67 mg/l) vozil nevarno. Ena voznica je zaradi preprečitve trčenja morala zapeljati celo z vozišča.



V dejanju voznika so podani elementi kaznivega dejanja ogrožanja varnosti javnega prometa, zato prometni policisti proti njemu vodijo predkazenski postopek. Avtomobil so mu zasegli.