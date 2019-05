Trije psihiatri in tri različna mnenja

Silvo Palčič je bil v času dejanja tudi močno pijan, stopnja alkohola v krvi je bila med 2,48 in 2,98 promila.

NOVO MESTO – Skoraj leto in pol je že minilo od družinske tragedije, ki je na božični večer leta 2017 pretresla Dolenjsko.iz Rumanje vasi je dvignil roko nad svojo ženoin ji z 19 centimetrov dolgim nožem prizadejal kar 18 vbodnih ran, tako da je izkrvavela tako rekoč na domačem pragu.A sojenje za umor na grozovit način, tožilstvo mu očita tudi brezobzirno maščevanje in druge nizkotne razloge, še vedno ni končano. Petčlanski senat novomeškega sodišča, ki mu predseduje sodnica, se namreč že pol leta ukvarja z eno od bistvenih okoliščin, ki bodo vplivale na višino kazni – s psihičnim stanjem Palčiča oziroma njegovo prištevnostjo v času krvavega dogodka, ki se je zgodil v obdobju, ko je imel Palčič prepoved približevanja ženi. Ker je Palčičeva zagovornica​pred slabim mesecem prejela že tretje psihiatrično izvedensko mnenje, ki se znova razlikuje od predhodnih dveh, je še sama naročila četrto.»Ekspertno mnenje je pripravil psihiater dr.. Predlagam, da se ga zasliši kot izvedeno pričo in omogoči, da se ga obravnava kot pomočnika obrambe, ki bi sodeloval tudi pri zaslišanju izvedencev, potem pa naj se omogoči soočenje,« sta predlagali Palčičevi zagovornici Simčičeva inter opozorili na nekaj dejstev, ki jih je navajal dr. Vrabič, preostali izvedenci pa jih niso upoštevali. Pri Palčiču je bila namreč že leta 2002 pri slikanju glave ugotovljena arterioskleroza možganskega ožilja in izkazani prehodni ponavljajoči se možganski incidenti, zato je tudi psihiater predlagal ponovno diagnostiko z magnetno resonanco, potem naj bi ga pregledal še nevrolog, na podlagi teh izvidov pa bi bilo treba dopolniti vsa tri izvedenska mnenja psihiatrov.Prvo mnenje je le na podlagi dokumentacije, a brez pregleda obtoženega, izdelala psihiatrinja dr.insklenila, da je bila Palčičeva sposobnost razumevanja in obvladovanja zmanjšana, a ne bistveno. Sodišče je potem angažiralo komisijo za fakultetna izvedenska mnenja, v kateri so bili psihiater, klinični psiholog in zdravnica internistka. Ta je po pregledu obtoženega, sodnega spisa in njegove zdravstvene dokumentacije sklenila, da je bila Palčičeva sposobnost obvladovanja svojega ravnanja v kritičnem času najverjetneje bistveno zmanjšana, sposobnost razumevanja pa zmanjšana, a ne bistveno. Tretje mnenje, ki ga je izdelal dr., pravi, da je bil Palčič sposoben razumevanja, a sposobnost obvladovanja je bila zmanjšana, čeprav ne bistveno. Je pa bil Palčič med dejanjem močno pijan, stopnja alkohola v krvi je bila med 2,48 in 2,98 promila. Na naslednji obravnavi bo najprej zaslišan dr. Vrabič in bo v sodni dvorani tudi, ko bodo zaslišani drugi izvedenci.