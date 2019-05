Trije moški pustošili po Ljubljani. Ste jih videli?

LJUBLJANA – Sinoči med 20.00 in 21.30 so bili policisti obveščeni o dveh drznih tatvinah v prodajalni na območju Bežigrada in Trzina. Ugotovljeno je bilo, da so trije storilci v obeh primerih zamotili prodajalko in ji nato iz blagajne odtujili gotovino. V prvem primeru okoli 1100, v drugem pa okoli 850 evrov.



Opis storilcev: prvi je visok 175–180 cm in star 25–35 let, oblečen je bil v modre hlače iz džinsa, bele športne copate, belo jopico in modro majico z belim napisom ter z belo čepico s ščitkom. Drugi je prav tako visok 175–180 cm in star 25–35 let, črnih kratkih pristriženih las, obut je bil v temne športne copate in oblečen v modre hlače iz džinsa, temno majico in temno jakno. Tudi tretji je približno enake višine in starosti kot preostala dva, je črnih kratko pristriženih las, oblečen je bil v temno jakno, belo majico z zelenim napisom in modre hlače iz džinsa, obut pa v črne športne copate.