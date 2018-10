Tri osebe poškodovane v kamniški nesreči

KAMNIK – Ob 9.15 sta na Domžalski cesti trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom iz enega vozila rešili ponesrečenca. Odklopili so akumulatorja vozil, počistili razlite motorne tekočine in posledice nesreče s cestišča ter nudili pomoč vlečni službi pri nalaganju poškodovanih vozil.



Reševalci nujne medicinske pomoči Kamnik so na kraju oskrbeli tri poškodovane osebe in jih nato prepeljali v UKC Ljubljana.



Na kraju so bili tudi policisti.