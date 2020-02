Voznica je izgubila nadzor nad vozilom in trčila v drevo ob cesti. FOTO: Oste Bakal

Okoli 9.30 je v Dolgi vasi v občini Lendava starejša voznica osebnega avtomobila iz še neznanega razloga izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala na pločnik in nato treščila v drevo. Posredovali so gasilci poklicne gasilske enote IGE Nafta in s tehničnim posegom rešili poškodovanko iz vozila ter jo predali reševalcem ZD Lendava.Gasilci so prav tako očistili kraj dogodka, vzrok nesreče in stopnja poškodb voznice pa bodo znani naknadno.