MARIBOR – V soboto ob 15.06 je na cesti med Kamniško grabo in Šobrom v občini Maribor voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste v globel. Po nezgodi je ena oseba ostala ujeta v vozilu, iz katerega so jo s tehničnim posegom rešili gasilci GB Maribor in jo s pomočjo vrvne tehnike transportirali do ceste, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči Maribor in jo skupaj z dvema sopotnikoma prepeljali v UKC Maribor.