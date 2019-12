Trenutki groze: bil je na tirih, ko se je približeval vlak

V sredo malo pred 10. uro v Puconcih traktorist ni upošteval svetlobne prometne signalizacije in je zapeljal na železniško progo, čeprav so se zaradi prihajajočega vlaka spustile zapornice. Ko je opazil prihajajoči vlak, je zapeljal vzvratno in poškodoval spuščeno zapornico. Strojevodja je opazil traktor na tirih in pravočasno ustavil kompozicijo, tako da do trčenja ni prišlo. Nastalo je za okrog 300 evrov škode. Traktoristu je bila izrečena globa.



Malo pred 12. uro pa je blizu Rožičkega Vrha v smeri Stanetincev traktorista v ostrem nepreglednem ovinku zaneslo v obcestni jarek, kjer se je traktor prevrnil na bok. Na vlečnem vozilu, prikolici in tovoru je nastalo za okrog 40.000 evrov škode. Voznik je bil lažje poškodovan. Izrečena mu je bila globa, so sporočili iz PU Murska Sobota.