FOTO: Trčili trije tovornjaki, voznika reševali iz kabine

Pravilo o razvrščanju vozil

Vedno ko pride do ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema prometnima pasovoma ali več za vožnjo v eno smer, morajo vozniki med kolonama vozil takoj vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil.



Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, tudi čez robno črto smernega vozišča.



Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na ostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas.



Predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti je 200 evrov.

MARIBOR – Zaradi prometne nesreče, v kateri so bila okoli 11. ure udeležena tri tovorna vozila, je bila pred priključkom Maribor vzhod za ves promet zaprta avtocesta Maribor–Šentilj v smeri Šentilja. Po približno uri in pol so odprli prehitevalni pas, po katerem poteka ves promet.Obvoz je bil urejen po hitri cesti skozi Maribor. Nastal je približno pet kilometrov dolg zastoji.Posredovali so gasilci GB Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom iz kabine enega od tovornih vozil rešili voznika, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.Ponesrečenca so predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči iz Maribora, poroča uprava za zaščito in reševanje.Po prvih podatkih je voznik v nesreči utrpel lahke poškodbe, poroča PU Maribor.Policija opozarja, da se morajo vozila, ki so ostala v koloni, pravilno razvrstiti in omogočiti interventnim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev.