Trčil v varnostno ograjo

Trčil je v drevo.

SLOVENSKE KONJICE – V Spodnjem Grušovju je v sredo ob 5.36 osebno vozilo trčilo v varnostno ograjo. Gasilci PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali reševalcem. Huje ranjenega človeka so prepeljali v UKC Maribor. Osebno vozilo je uničeno.Na Cesti med vinogradi v Bertokih, v bližini bencinskega servisa, se je v torek ob 20.09 zgodila prometna nesreča. Udeležena so bila 4 osebna vozila, v katerih so se 4 ranili. Gasilci JZ GB Koper so zavarovali kraj dogodka, oskrbeli ranjence, pomagali reševalcem, razsvetljevali kraj nesreče in posuli razlite tekočine z vpojnim sredstvom. Izolski reševalci so ranjence prepeljali v izolsko bolnišnico.Na regionalni cesti Vojnik–Šmartno v Rožni dolini je ob 18.18 voznica zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Gasilci PGE Celje so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator ter s tehničnim posegom izvlekli vozilo na cesto. Reševalci so ranjeno voznico oskrbeli in prepeljali v celjsko bolnišnico.Na cesti Šenčur–Britof je ob 10.28 voznik z osebnim avtom treščil v drevo. Okoliščine kažejo, da je bil v nesreči udeležen sam in da je vzrok neprilagojena hitrost vožnje. Voznik je po trčenju ostal ukleščen v vozilu, s tehničnim posegom pa so ga rešili gasilci JZ GRS Kranj. Hudo ranjenega so odpeljali v ljubljanski UKC. Zoper voznika so odredili še strokovni pregled. Gasilci so z vpojnim sredstvom očistili cesto, saj je iz preluknjanega rezervoarja izteklo gorivo, in zaščitili drevo, ki je bilo ob trku nalomljeno, ter ga pozneje tudi odstranili.Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov so v 48 urah zasegli 7 vozil. Na Ljubljanski cesti v Horjulu se je ob 20.28 zgodila prometna nesreča. Zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo je 17-letni voznik daewooja izgubil oblast nad vozilom in trčil v elektroomarico, drog javne razsvetljave in prometni znak. V trčenju se je 18-letni sopotnik lažje ranil. Jasno, 17-letnik nima vozniškega dovoljenja, vozil je neregistrirano vozilo ...V Kranjski Gori so iz prometa izločili voznika, ki je napihal 1,04 promila, vozil pa je brez vozniškega dovoljenja. Avto je sicer last človeka, ki so ga pred dnevi v istem kraju obravnavali zaradi vožnje pod vplivom alkohola in mamil. Avto so zasegli. Zvečer so policiste obvestili o nezanesljivi vožnji 73-letnega voznika renault clia na regionalni cesti od Izlak proti Zagorju. Policisti so ga izsledili in opravili preizkus: napihal je 0,69 promila. Izdali so mu plačilni nalog.