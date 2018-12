Trčil v tovornjak in umrl

Gasilci so ranjenca rešili s tehničnim posegom. FOTO: Oste Bakal

Trčenje je bilo tako silovito, da Mariborčanu ni bilo več pomoči, umrl je na kraju nesreče. Iz zmečkane pločevine so ga morali potegniti gasilci.

MARIBOR – Včeraj zgodaj zjutraj, okrog dveh je bila ura, se je na štajerski avtocesti pripetila tragedija, v kateri je umrl 37-letni Mariborčan. Vozil je od Ljubljane proti Mariboru, prehitro zapeljal na počivališče na Polskavi, tam pa trčil v tovornjak."Zaradi neprilagojene hitrosti vožnje je s prednjim levim delom vozila trčil v zadnji desni del ob robu parkiranega priklopnega tovornega vozila s poljskimi registrskimi oznakami, v katerem je počival 52-letni Poljak," je podrobnosti nesreče sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor. Dodal je, da je bilo trčenje tako silovito, da Mariborčanu ni bilo več pomoči, umrl je na kraju nesreče.Iz zmečkane pločevine so ga morali potegniti gasilci, na intervencijo so odšli tako člani PGD Slovenske Konjice kot njihovi kolegi iz mariborske gasilske brigade. Zdravnik je za pokojnega 37-letnika odredil sanitarno obdukcijo, ko bo preiskava končana, bodo policisti z izsledki seznanili pristojno tožilstvo, Poljaku pa so na kraju nesreče izrekli globo.je postregel še s tragično statistiko: "V letošnjem letu je na cestah na območju PU Maribor umrlo 19 oseb, lani v primerljivem obdobju pa 18."Grozljiva nezgoda, ki pa se na srečo ni končala tragično, se je v sredo zvečer pripetila v občini Ljutomer. Tudi tokrat so morali posredovati gasilci in voznika reševati s tehničnim posegom. Kot so poročali na Upravi RS za zaščito in reševanje, je osebno vozilo zdrsnilo s cestišča in se prevrnilo na streho. Kot je bilo videti, je vozilo zapeljalo s ceste že nekaj deset metrov prej, nato pa prevrnjeno končalo v jarku.Gasilci PGD Ljutomer so s tehničnem posegom rešili voznika iz vozila, pomagali reševalcem, osvetljevali kraj dogodka in postavili vozilo nazaj na kolesa. V nesreči se je poškodoval en udeleženec, oskrbeli so ga reševalci NMP Ljutomer in ga odpeljali v nadaljnjo oskrbo.