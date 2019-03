Trčil v kolesarsko in odpeljal

BOHOVA – Neznan mopedist je blizu naselja Bohova včeraj malo pred 14. uro trčil v 79-letno kolesarko. Mopedist, ki je vozil po t. i. traktorski cesti iz Maribora proti Spodnjim Hočam, je nenadoma zapeljal v levo na nasprotno vozišče in trčil v nasproti vozečo kolesarko. Ta je padla in se hudo poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Maribor. Mopedist se po trku ni ustavil in kolesarski ni nudil pomoči, ampak se je odpeljal naprej v smeri Spodnjih Hoč.



Policisti zaradi razjasnitve okoliščin pozivajo mopedista in morebitne očividce, da pokličejo na intervencijsko številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200 ali pa se zglasijo na postaji PP Maribor, Ptujska cesta 117.