Trčil v drevo in obtičal

Gasilci so avto postavili nazaj na kolesa in odklopili akumulator. FOTOGRAFIJI: Czr Domžale

V nesreči se je huje ranila potnica v avtomobilu.

LJUBLJANA – Na regionalni cesti med Lukovico in Blagovico je v torek dopoldne voznik zaradi vožnje preblizu roba vozišča izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal s ceste. Tam je najprej trčil v drevo, nato pa še v greben jarka. V nesreči se je huje ranila potnica v avtomobilu, reševalci nujne medicinske pomoči so jo odpeljali v ljubljanski klinični center, kot je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana, pa njeno življenje menda ni ogroženo. Na zdravljenje so odpeljali tudi voznika, ki pa je menda le lažje ranjen. Na intervencijo so odhiteli gasilci iz Centra za zaščito in reševanje Domžale ter člani PGD Prevoje, Blagovica, Lukovica in Krašnja. Zavarovali so kraj nesreče, avto postavili nazaj na kolesa in odklopili akumulatorPoleg te so policisti PU Ljubljana v torek obravnavali še tri prometne nesreče, v vseh pa so bili udeleženi najranljivejši udeleženci v prometu, torej kolesarji in pešci. Okrog 11.30 jo je v Berčonovi ulici skupila kolesarka, v katero je trčil voznik kombija, ki je nenadoma zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Kolesarka se je huje ranila, ni pa v smrtni nevarnosti. Zvečer je v Povšetovi ulici pri zavijanju levo voznik avtomobila odvzel prednost pešcu, ki se je pri tem lažje ranil. Na Letališki cesti pa je nesrečo povzročil kolesar, ki je zapeljal na nasprotno stran ceste, kjer je trčil v avto ter se lažje ranil. Policisti so mu izdali plačilni nalog.