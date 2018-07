Trčil v beton in umrl

Nesreča se je zgodila med Brezovico in razcepom Kozarje. FOTO: Marko Feist

61

-letni voznik je umrl v caddyju.

Najprej se je zaletel v ograjo na levi strani, nato ga je na desni zaneslo s ceste. FOTO: Marko Feist

BREZOVICA – Čeprav so se na začetku vikenda čez vso našo deželo – še posebno skozi Gorenjsko, mimo Ljubljane in Brezovice ter nato naprej do Loga in Vrhnike – valile kolone pločevine s tujimi registrskimi tablicami in smo tudi pri nas čutili posledice začetka počitnic v Švici, se je tragična prometna nesreča v petek zvečer zgodila nedaleč od naše prestolnice.Ura je kazala šest minut čez pol deseto zvečer, ko je 61-letni voznik (doma iz okolice Ljubljane) vozil svoj volkswagen caddy po primorski avtocesti proti prestolnici.Uprava RS za zaščito in reševanje navaja, da se je nesreča zgodila med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Ljubljanapa natančneje opisuje, kaj se je zgodilo: »Iz za zdaj še neznanega vzroka je zapeljal levo in trčil v kovinsko varnostno ograjo oziroma jo oplazil; nato je peljal naprej po tem prehitevalnem pasu, nakar ga je zaneslo na desno, čez desni in odstavni prometni pas na travnati nasip zunaj desnega smernega vozišča.«Po navedbah iz intervencijskega poročila uprave je rdeči caddy zatem še trčil v betonski jašek v sklopu tega nasipa, potem je pristal na boku. V nesreči je 61-letni voznik umrl. Med prvimi so na nočnem prizorišču posredovali gasilci iz Gasilske brigade Ljubljana, zavarovali kraj nesreče, vozilo postavili na kolesa in s tehničnim posegom iz vozila iznesli mrvo osebo. Na kraju dogodka so bili še reševalci NMP Ljubljana, policija in delavci Darsa.Razloge in vzrok smrti voznika z ljubljanskega območja, ki je nenadoma trčil v ograjo, bo pokazala obdukcija. Po posnetkih nadzornih kamer na nesrečo menda ne bi vplivalo katero od drugih vozil, ki so bila takrat na vozišču, a vendarle policija zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče naproša vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o prometni nesreči oziroma bi opazili to vozilo med vožnjo, da pokličejo 113, Postajo prometne policije Ljubljana na telefonsko številko 01 583 88 20 ali anonimni telefon 080 1200.