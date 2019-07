Trboveljčan (38) kradel po Obali

Policija ga je izpustila na prostost. FOTO: Jure Eržen

PIRAN – Policisti PP Piran so s kazensko ovadbo zaključili preiskavo serije kaznivih dejanj. Za osumljenega 38-letnika iz Trbovelj so podali kazensko ovadbo za 19 premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih je izvedel med 30. junijem in 10. julijem letos. Osumljen je storitve velikih tatvin na posebno predrzen način, kaznivih dejanj velike tatvine in tatvine ter več kaznivih dejanj goljufij. Kazniva dejanja tatvin so bila izvršena na območju Lucije, Fiese in Pacuga, v občini Piran. Med preiskavo so ga prepoznali tako oškodovanci kot tudi priče, so sporočili iz PU Koper.V Luciji je 38-letnik iz stanovanja ukradel dve denarnici z denarjem in dokumenti, nato pa še nezaklenjeno moško gorsko kolo. Kasneje je z ukradenimi karticami poskušal opraviti dvige na štirih bankomatih, a mu to ni uspelo. Z ukradeno bančno kartico je opravil več nakupov na območju Portoroža, Lucije in Kopra v različnih trgovinah, gostilnah in trafikah v skupnem znesku 809,23 evra. Kolo je bilo najdeno zapuščeno in nepoškodovano. Vrnjeno je bilo lastniku.Iz hotela v Fiesi je 38-letnik zaposleni ukradel žensko torbico, v kateri je imela denarnico z dokumenti, gotovino, bančno kartico, iphone 7 in druge osebne predmete. Denar je vzel, preostalo pa odvrgel. Tudi takrat je poskušal dvigniti denar, a mu ni uspelo.Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve različnih kaznivih dejanj so mu policisti 7. julija odvzeli prostost. Dejanja je priznal in tudi povedal policistom, kam je odvrgel nekatere predmete. Po končanih postopkih je bil izpuščen. Kljub temu je čez dva dni ponovno izvršil štiri kazniva dejanja velike tatvine na posebno predrzen način. Vlomil je v počitniški dom v Fiesi, in sicer v sobo, v kateri sta spali ženski. Hrup ju je prebudil, zato je pobegnil. Zatem je iz ene sobe ukradel nekaj denarja in kartice (ki jih je kasneje vrnil). Isti dan je v Pacugu iz športne dvorane ukradel ženski 20 evrov, nato pa vstopil v počitniško hiško in si obuval športne copate, ko ga je lastnik obutve zalotil. Športne copate je vrnil, nato pa vrnil še bankovec za 20 evrov, za katerega je povedal, da ga je ukradel v dvorani.Zvečer so mu na podlagi zbranih informacij policisti ponovno odvzeli prostost. Prek evidenc policije je bilo ugotovljeno, da je Trboveljčan povratnik glede premoženjskih kaznivih dejanj in da so zoper njega po Sloveniji podali več kazenskih ovadb.Po končanih policijskih postopkih je bilo o zadevi seznanjeno ODT Koper, ki je podalo usmeritev, da se kazenska ovadba poda po redni poti. 38-letnik je bil izpuščen na prostost.